شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول» يوافق على عودة الجماهير في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق نادى ليفربول على قرار الحكومة البريطانية بعودة الجماهير لحضور الأحداث الرياضية فى الملاعب.

وأعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أنه سيتم السماح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية، حين ينتهى الإغلاق يوم 2 ديسمبر المقبل.

وقال ليفربول، فى بيان رسمى: «يرحب النادى بإعلان الحكومة بشأن العودة المقترحة للجماهير إلى الملاعب الرياضية. لقد افتقدنا مشجعينا كثيرًا فى أنفيلد ونتطلع إلى الترحيب بهم مرة أخرى عندما يكون ذلك آمنًا».

وأضاف: «سنواصل العمل مع شركائنا فى ليفربول، وهم مجلس المدينة وشرطة الميرسيسايد ورابطة المشجعين، من أجل وضع أحدث الإرشادات الصحية والعملية الأكثر فاعلية للعودة الآمنة للجماهير».

وأتم: «أثناء انتظارنا تأكيدًا بشأن المستوى الذى ستوضع فيه مدينة ليفربول، نواصل العمل على خططنا وسنعلن المزيد من البيانات فى الوقت المناسب».

يذكر أنه سيتم السماح للملاعب فى مناطق المستوى 1، التى تعتبرها الحكومة منخفضة المخاطر، باستيعاب ما يصل إلى 4000 مشجع، أو نصف السعة القصوى إذا كان الملعب يستوعب أقل من 8000 شخص.

وملاعب مناطق المستوى 2، التى تعتبر متوسطة الخطورة، ستصل إلى 2000 مشجع، أو نصف سعتها القصوى إذا كانت تضم أقل من 4000 مقعد.

أما ملاعب مناطق المستوى 3، وهى الأكثر خطورة، ستستمر بها المباريات والأحداث الرياضية خلف أبواب مغلقة.