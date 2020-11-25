شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى مستقبل «ميسى» مع «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى عن مفاجأة كبرى حول خطط أسطورة برشلونة ليونيل ميسى. ويرتبط ميسى بعقد مع النادى الكتالونى حتى صيف 2021، ولا يتفاوض الطرفان على التجديد حاليًا. وقال الصحفى الإسبانى إدواردو إندا خلال استضافته بالبرنامج الشهير: «ميسى لا يستبعد مغادرة برشلونة مبكرا، إذ يدرس إمكانية الرحيل فى يناير المقبل».

وأشار إندا إلى أن محاولات جرت خلال الموسم الجارى لإصلاح علاقة ميسى مع برشلونة، لكن اتضح أن هذا الأمر بات مستحيلا.

وكان ميسى سبق أن طلب الرحيل عن برشلونة مجانًا، الصيف الماضى، وارتبط اسم البرغوث بالانتقال إلى أندية إنتر ميلان ومانشستر سيتى وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

فى السياق ذاته، كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن مانشستر سيتى الإنجليزى، الوجهة الأكثر قدرة على ضم ميسى، صرف النظر عن الصفقة، بسبب كبر سن النجم الأرجنتينى، فضلا عن راتبه المبالغ به.

وخلال الصيف الماضى، نشبت أزمة بين ميسى (33 عاما) وبرشلونة بسبب رغبة المهاجم الفذ فى الرحيل، فى أعقاب موسم شديد السوء للفريق الكتالونى.

ونقلت الصحيفة عن خبير الكرة الإسبانية المعروف سيمرا هانتر، قوله: «علمت من مصدر مطلع على الموقف أن مانشستر سيتى لن يدخل المنافسة على ضم ميسى. بناء على المعلومات التى أملكها حتى اليوم، هذا الباب مغلق».

وتابع هانتر: «لدى مانشستر سيتى سببان: السن والمال. بالنسبة للسن فإن ميسى متجه إلى السنوات الأخيرة فى مسيرته. ستضم ميسى غير ذلك الذى رأيناه على مدار 17 عاما فى برشلونة».

وأضاف الخبير الكروى: «حتى هو نفسه قال إن مسيرته تقترب من النهاية».

وأوضح: «هذا يرتبط أيضا براتبه، لأنه حتى لو ضمه مانشستر سيتى مجانًا (بعد نهاية عقده) فإن أجره مرتفع جدًا. سيكلف النادى حوالى 100 مليون يورو سنويًا. هذا سيكون مرهقًا جدًا لأى ناد، خاصة بالنظر إلى أننا فى وسط أزمة كورونا».