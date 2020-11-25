مورينيو ينتقد كلوب: لا شيء يتغير وعلينا أن نتكيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

إنتقد مدرب ​توتنهام​، البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ شكوى مدرب ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ من إزدحام جدول المباريات.



وصرح مورينيو قبل مواجهة لودوغوريتس البلغاري بالدوري الأوروبي: "وصل كلوب بحلول العام 2014 أو 2015، أنا وصلت في 2004، لذلك ما يعرفه كلوب من 2014 أو 2015، أعرفه منذ 2004، لا شيء يتغير، علينا أن نتكيف مع الوضع، هذا ما هو عليه الأمر".

وأضاف: "منذ اللحظة التي لعبنا فيها في الدوري الأوروبي، كنا نعلم أننا سنلعب دائماً يوم الخميس، في دوري أبطال أوروبا هناك خيار اللعب الثلاثاء أو الأربعاء، في تلك الحالة كان من يلعب الثلاثاء محظوظًا لان لديه وقت كافِ للاستعداد قبل مباراة الأحد".

ويتواجه توتنهام مع تشيلسي الأحد القادم، بالجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز حيث لعب البلوز ضد رين الثلاثاء بدوري الأبطال فيما سيلعب توتنهام غداً الخميس ضد لودوغوريتس.

وخت مورينيو: "لا أعرف ما إذا كان تشيلسي منح اللاعبين يوم إجازة، لكن لديهم متسعاً من الوقت للعمل، هذا ليس شيئاً جديداً، هذا يحدث في كل وقت، كنا نعلم ذلك منذ أن تأهلنا إلى الدوري الأوروبي، لن نشكو من ذلك".