كلوب: سنفتقد مارادونا اللاعب والشخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

عبر يورغن كلوب مدرب فريق ​ليفربول​ الانكليزي عن حزنه لوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو ​مارادونا​.



وقال كلوب: "أنا أبلغ من العمر 53 عامًا ويبدو أنني شاهدت دييغو طوال حياتي وكنت جزءًا من ذلك".

وأضاف: "كنت صغيرًا عندما رأيت مارادونا لأول مرة ربما في التاسعة أو العاشرة من عمري ورأيته عندما كان في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره".

وواصل: "كان يتلاعب بالكرة وكل تلك الأشياء ومنذ ذلك الحين أصبح اللاعب المثالي بالنسبة لي".

واختتم: "سأفتقدهما كليهما مارادونا كشخص ولاعب".