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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: سنفتقد مارادونا اللاعب والشخص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020
عبر يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الانكليزي عن حزنه لوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا.
وقال كلوب: "أنا أبلغ من العمر 53 عامًا ويبدو أنني شاهدت دييغو طوال حياتي وكنت جزءًا من ذلك".
وأضاف: "كنت صغيرًا عندما رأيت مارادونا لأول مرة ربما في التاسعة أو العاشرة من عمري ورأيته عندما كان في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره".
وواصل: "كان يتلاعب بالكرة وكل تلك الأشياء ومنذ ذلك الحين أصبح اللاعب المثالي بالنسبة لي".
واختتم: "سأفتقدهما كليهما مارادونا كشخص ولاعب".
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