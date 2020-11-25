شكرا لقرائتكم الزمالك يغير فندق إقامته قبل النهائي بسبب حفل زفاف أحمد أيمن منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت إدارة الزمالك، بتغيير فندق إقامة الفريق مساء اليوم، الأربعاء، حيث كان يتواجد الفريق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولى قبل أن يتم نقل مقر الإقامة بالقرب من مطار القاهرة الدولى، وذلك بسبب إقامة حفل زفاف أحمد أيمن منصور، نجم بيراميدز والمنتخب الوطنى، فى الفندق السابق للزمالك الذى تم تغييره قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها بعد غد، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أول أمس الاثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية ثم خضع الفريق لمسحة جديدة اليوم تأكد من خلالها إصابة أوباما وعبد الله جمعة إلى جانب الونش بفيروس كورونا.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.