شكرا لقرائتكم الغندور: الونش مكنش هيلعب النهائي حتى لو جات مسحته سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمود حمدي الونش لو تعافى من كورونا وجاءت نتيجته سلبية كان من الصعب لحاقه بنهائي افريقيا لأنه لديه مشاكل صدرية وكان من الصعب يلعب عشان عنده مشاكل في الرئة.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: "عبد الله جمعة درجة حرارته ارتفعت مع العلم أن أخوه صالح جمعة عنده كورونا وكان أكد أنه لم يخالط اخيه ولكن النهاردة كانت درجة حرارته مرتفعة قبل كورونا".

تابع: "أوباما مكنش عنده أعراض ولما كلعت نتيجة المسحة وعرف انه هيغيب عن النهائي بكى بكاء شديد".

شدد: "الأهلي عنده بديل لاليو ديانج وهو حمدي فتحي ووليد سليمان لاعب بديل وصالح جمعة ليس له دور مع الأهلي ولكن الزمالك لديه 3 اصابات من العاصر الأساسية".

أردف: "محمد عبد الشافي غير جاهز لخوض النهائي الافريقي وكان البديل الأنسب له هو عبد الله جمعة وبرضه هيغيب والوحيد اللي هيلعب في المركز ده هو اسلام جابر

أضاف: "مدحت عبد الهادي أجرى مسحة كورونا وجاءت سلبية وسيجري مسحة جديدة غدا وقد يكون متواجدا على دكة الزمالك في النهائي الافريقي".