شكرا لقرائتكم بعد غياب عبد الله جمعة.. إمام عاشور لـ إسلام جابر: الله معك يا صديقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه إمام عاشور لاعب فريق الزمالك رسالة إلى صديقة أسلام جابر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " الله معك يا صديقى".

وأستقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك على الدفع بالثلاثى كاسونجو ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلى المقرر لها بعد غد فى نهائى دورى ابطال افريقيا، بعدما تأكد غياب كل من محمود الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة عن المباراة بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا وفقا لنتيجة المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الأهلى والزمالك تحت اشراف الاتحاد الافريقى كاف.

وسيتم الدفع باسلام جابر فى مركز الظهير الايسر نظرا لعدم وجود بديل لعبد الله جمعة فى ظل غياب محمد عبد الشافى منذ مباراة القمة الماضية، بخلاف مشاركة اسلام جابر فى هذا المركز من قبل.

كما سيتم الدفع بالكونغولى كاسونجو فى مركز الجناح على أن يشارك زيزو أو اشرف بن شرقى فى مركز صانع الألعاب لتعويض غياب يوسف أوباما، بينما يظل محمد عبد الغنى هو البديل الأول لغياب محمود الونش.

وكشفت المسحة التى خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلى عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى افريقيا والمقرر لها بعد غد فى نهائى دورى ابطال افريقيا.