شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يدعم الأهلى قبل النهائي: حارب على البطولة روح الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلى على دعم فريقه قبل مباراة نهائى دورى ابطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى، أمام الزمالك، والتى تقام باستاد القاهرة.

ونشر مؤمن عبر الاستورى الخاص به بموقع تبادل الصور انستجرام، صورة له مرتديا قميص الأهلى، وعلق عليها: "حارب على البطولة روح الأبطال.. أفريقيا يا مؤمن".

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التى أجريت اليوم لأعضاء فريقى الزمالك والأهلى طرفى المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى المقرر اقامتها فى التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة.. وجاءت النتائج على النحو التالى من الزمالك سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى ( الونش ) ومن الأهلى سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج .

يذكر أن نهائى البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذى تم انشاؤه عام 1960 هو الأول فى تاريخ كرة القدم الافريقية الذى يجمع قطبى الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.