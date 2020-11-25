شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل: جدتى أم أبى فى ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، نعيا على صفحته الرسمية على موقع التدوينات تويتر، بعد وفاة جدته اليوم.

وكتب أبو جبل على صفحته: جدتى ام ابى فى ذمة الله، لا حول ولا قوة الا بالله، ويشارك حاليا أبو جبل فى معسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها بعد غد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، دخل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك فى دائرة الضوء بقوة للمشاركة أساسيا أمام الأهلى فى المباراة، المقرر اقامتها الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، لتعويض غياب يوسف أوباما الذى تأكد إصابته بفيروس كورونا.

ودفع باتشيكو فى تدريب اليوم بمحمود شيكابالا ضمن التشكيلة الأساسية فى التقسيمة التى خاضها الفريق فى المران، لتصبح فرص مشاركته فى المباراة قوية.

فى نفس السياق تأكد عدم جاهزية المغربى محمد اوناجم لاعب الزمالك فى مباراة الأهلى بسبب معاناته من إصابة فى العضلات، حيث لم يكتمل شفاء اوناجم بصورة كاملة، وهو ما يجعله غير جاهز للمشاركة كأساسيا فى مباراة الجمعة.

ولم يشارك أوناجم فى مران فريق الزمالك اليوم استعدادا للمباراة واكتفى الجهاز الفنى بمشاركته فى تدريبات تأهيلية، على أن يكون فى قائمة الفريق ولكن على دكة البدلاء ولن يشارك رسميا فى ظل عدم اكتمال شفاءه.