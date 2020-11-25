شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك ناعيا مارادونا: وداعا أفضل لاعب فى تاريخ المستديرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد عيد عبد الملك لاعب فريق الزمالك السابق على نعى النجم الارجنتينى ديجو مارادونا الىذ رحل منذ قليل عن عمر يناهمز الـ60 عاما، حيث نشر عبد الملك صورة للاعب الراحل وهو فى عمر الشباب عبر موقع تبادل الصور اننستجرام، وعلق عليها: "وداعا أفضل لاعب فى تاريخ المستديرة".

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية تنفسية، فى منزله، بعد فشل الأطباء فى انعاشه.

وأعلن التلفزيون الأرجنتيني، منذ قليل عن وفاة نجم كرة القدم دييجو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية فى منزله.

وفقا لصحيفة " Clarín" الأرجنتينية، فإن النجم الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، عانى فى الساعات الأخيرة من سكتة قلبية فى منزله، وهو فى حالة خطيرة للغاية

وكان مارادونا، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، فى احدى المستشفيات، فى أوائل شهر نوفمبر الجارى، بعد أن نقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموى فى الرأس، لذا خضع لعملية جراحية فى اليوم التالي.