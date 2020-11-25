شكرا لقرائتكم شركة تمنح عمالها الأهلاوية مكافأة حال فوز الأحمر وتخصم للزملكاوية عند خسارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت أحد الشركات المتخصصة بيانا بمنح مكافاة خاصة للعاملين بيها فى حال فوز الأهلى على الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكتبت الشركة فى منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد يطيب لى أولا أن أشكركم لتفانيكم، وإخلاصكم فى العمل، وثانيا مع قرر إقامة مباراة الأهلى والزمالك تقرر الآتى فى حالة فوز النادى الأهلى بالبطولة يتم منح جميع الأهلاوية بالشركة 350 جنيها مكافأة، وفى حالة فوز الزمالك يتم خصم الحافز الشهرى المقرر لمشجعى الزمالك بالشركة".





وعلق صالح جمعة صانع العاب فريق الأهلى على صرف مكافاة خاصة لأحد العاملين عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا ونشر صالح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "إن شاء الله هنكسب ومكافأة منى أنا كمان ".

تقرر بشكل نهائى ورسمى إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى، بدون جماهير، بعد ما سبق وأعلن عن تواجد 2000 من جماهير الناديين.

وأعرب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" والاتحاد المصرى عن اهتمامهم البالغ بالمباراة النهائية لبطولة دورى الأبطال بين فريقى الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل وتقديراً للظروف التى يمر بها العالم كله فى ظل انتشار جائحة كورونا فقد أعرب الاتحادان فى بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذى أدى إلى اقامة المباراة بدون جمهور.

يذكر أن نهائى البطولة المقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة الذى تم انشاؤه عام 1960 هو الأول فى تاريخ كرة القدم الافريقية الذى يجمع قطبى الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الأندية الأفريقية.

وفى هذا الإطار، يأمل الاتحادان المصرى والأفريقى لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.