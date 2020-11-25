شكرا لقرائتكم الغندور يكشف سبب اعتراض الزمالك على تذاكر نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور مقدم البرامج بقناة الزمالك، سبب اعتراض مسئولي القلعة البيضاء على طريقة توزيع تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتدخل الكاف ويعلن إقامة المباراة النهائية بدون جمهور.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: "الأمن وافق على حضور الجمهور نهائي أفريقيا ومن ضمنهم ضيوف الاتحاد الإفريقي ووصل نادي الزمالك أفراد أمن من قوات أمن القاهرة للتوقيع على تعهد بحضور ألف من جماهيره، ولكن النهاردة في الاجتماع الأمني جاء محمد فضل المسئول عن تنظيم المباراة النهائية وخد 500 تذكرة ولما سئل ليه قال فيه منها للاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري، والزمالك اعترض خصوصا أن الزمالك ملوش غير 15 دعوة فقط والباقي يوزع عن طريق أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الرياضة".

استطرد: "محمد فضل كان مسئولا سابقا في الأهلي وإيه ضمننا أن رئيس اللجنة المؤقتة هياخد الـ500 تذكرة ويوزعهم بالعدالة بين جماهير الأهلي والزمالك، والزمالك كان معترض اعتراض شديد وبعدها الاتحاد الأفريقي قرر أن المباراة بدون جمهور".

أردف: "إسماعيل يوسف وأمير مرتضى اعترضا على الشركة اللي بتعمل مسحات كورونا لصالح الكاف وطلب تغييرها والاتنين كان ليهم دور كبير في متابعة حالة المسحات وراحوا المعمل عشان يطمنوا على العينات".