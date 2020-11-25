شكرا لقرائتكم محمد مرجان: نطالب بتطبيق القانون واللوائح لنبذ التعصب ولسنا المنظمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أن النادى الأهلى ليس طرفا فى تنظيم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تجمع الفريق أمام الزمالك والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة .

وأضاف مرجان فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يذاع على قناة الأهلى ويقدمه هانى رمزى وسهام الصالح، أن الأهلى يطالب بتطبيق القانون واللوائح لنبذ التعصب وطالما كل طرف يحصل على حقه فلن نجد مكان للتعصب فى الرياضة، ولكن طالما هناك طرف

وأشار مرجان أن كل ما يريده هو عودة الاخلاق واللوائح يتم تطبيقها على الكبير والصغير ـ متمنيا التوفيق لكل أطراف المنظومة الرياضية من اتحادين أفريقى ومصرى، وكذلك وزارة الرياضة، مع التمنيات للاعبى فريق الأهلى للتتويج باللقب الأفريقى قائلا " ربنا يحفظ لاعبينا من الوباء ويفوزوا باللقب "

يدفع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق فى التشكيلة الأساسية بدلاً من المالى اليو ديانج بعد إصابة الأخير بكورونا فى مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا.

وأثبتت مسحة الكاف إصابة ثلاثى الأهلى وليد سليمان وصالح جمعة والمالى اليو ديانج بكورونا، وإصابة ثلاثى الزمالك عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدى الونش، فى الوقت الذى تعافى محمود عبد المنعم كهربا ليدعم قائمة الأهلى فى المواجهة.