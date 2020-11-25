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جدة - عمرو شويل
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا
وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا
يذكر، أن بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا
أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.
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