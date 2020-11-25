جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، حيث من المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



يذكر، أن بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا