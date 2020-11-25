شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو عن رحيل مارادونا: العالم يودّع عبقرياً خالداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”
نعى النجم البرتغالي ولاعب يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في منشور، مرفقاً بصورة تجمعه مع دييجو مارادونا «العالم يودّع عبقرياً خالداً.. إنه ساحر لا يقارن بأحد».
وقال رونالدو في تغريدته: «اليوم أودّع صديقاً، والعالم يودّع عبقرياً خالداً.. أحد الأعظم على الإطلاق.. إنه ساحر لا يقارن بأحد». وأردف «يغادرنا باكراً، ولكنه يترك إرثاً لا حدود له، وفراغاً لا يمكن ملؤه. أرقد بسلام. لن ننساك أبداً».
ورحل مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز 60 عاماً.
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