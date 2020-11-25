شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ناعياً مارادونا: لقد تركنا ولكنه لن يرحل .. سأحتفظ بكل ذكرياتي الجميلة معه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نعا الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، مواطنه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا.

وقال ميسي في نعيه: "إنه يوم حزين لكل الأرجنتينيين ولكرة القدم. لقد تركنا ولكنه لن يرحل، لأن دييغو أبدي». وتابع نجم برشلونة «سأحتفظ بكل الذكريات الجميلة التي عشتها معه وأرسل تعازي حارة لعائلته وأصدقائه. فلترقد بسلام».

كما نعاه رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديس وأعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقال فرنانديس عبر "تويتر":«لقد ارتقيت بنا الى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعًا. شكرًا لأنك كنت موجودًا، دييغو. سوف نفتقدك في الحياة».

ورحل مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز 60 عاماً، ونعاه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عن عميق الحزن والألم بعد رحيل أسطورتنا دييجو أرماندو مارادونا.. ستظل دائماً في قلوبنا».

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