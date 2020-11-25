الزمالك يصدر بيانًا للاحتجاج على دعوات مباراة "نهائي القرن".. وفضل كلمة السر!

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا لتوضيح موقف دعوات حضور مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وجاء البيان كالتالي:

"تفضل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري مشكورًا بالسماح بعدد 1000 دعوة لكل نادي لتوزيعهم على أعضاء الجمعية العمومية لحضور المباراة النهائية بين فريقي الزمالك والأهلي على لقب بطولة إفريقيا لأبطال الدوري والمزمع إقامتها يوم الجمعة القادم الموافق 27 نوفمبر على استاد القاهرة .

واستكمل: "فوجئ مندوب نادي الزمالك في الاجتماع الأمني للتنسيق للمباراة بحضور المدعو محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري بصفة مؤقتة، وبما أن المبارة قارية يشرف على اقامتها الاتحاد الافريقي فان حضور محمد فضل الاجتماع هو اقحام للجنة الخماسية في مباراة غير خاضعة لتنظيمها ومن ثم فإن حضوره غير قانوني إلا أننا فؤجئنا باستيلائه على 500 دعوة ادعى أن منهم 250 يخصون اتحاد الكرة، مع أنه لايوجد اتحاد أصلا كما استولى علي 250 دعوة بحجة أنه سيرسلهم للاتحاد الإفريقي مع أن كل المدعويين من الاتحاد الإفريقي لايزيدوا عن 50 شخصية محترمة يشرف مصر حضورهم" حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع بيان النادي الأبيض: "كما فوجئنا بأن الـ1000 دعوة التي تخص مجلس إدارة نادي الزمالك حصل عليها أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب دون أي مبرر قانوني وكأنها وصاية منه على مجلس الإدارة الذي سمح معالي وزير الداخلية بتسليمهم لمجلس إدارة النادي بموجب محضر رسمي، لتوزيعهم علي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك من مشجعي النادي."

وأضاف البيان: "المأساة أنه في الوقت الذي تسلم فيه محمد فضل الـ500 دعوة لتوزيعهم بمعرفته وبالتأكيد سيذهبون إلى ناديه السابق وفي ذات الوقت الذي تسلم أحمد الشيخ الـ1000 تذكرة الخاصين باعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك كانت حصته هو وأعضاء جمعيته العمومية البالغ عددها 300 ألف عضو عامل هو 15 تذكرة فقط وهو مالم يقصده وزير الداخلية من قراره وأيضا نعتقد بأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لن يرضيه هذا العبث غير المسبوق".

واختتم: "لذلك يتقدم نادي الزمالك بهذا الاحتجاج إلى السكرتير العام للاتحاد الإفريقي ووزير الشباب والرياضة المصري".