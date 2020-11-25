«دعوا النسر الاحمر يحلق من جديد في سماء افريقيا».. رسالة حماسية مثيرة من وليد سليمان بعد تأكد غيابه عن «نهائي القرن»

بعث نجم النادي الأهلي، وليد سليمان، رسالة حماسية إلى لاعبي وجمهور القلعة الحمراء، وذلك بعد تأكد غيابه عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سليمان، في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" مساء اليوم الأربعاء،: "تعلمنا وتربينا علي حقيقة ثابته : " الأهلي بمن حضر ".. نعم الأهلي ينتصر بروحه لا باسماء لاعبيه .. زملائي في الفريق قلبي معكم .. كنت اتمني ان اكون بينكم مقاتلا من اجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة .. ولكن كلي وكل جماهير الأهلي ثقتنا فيكم بلا حدود".

وتابع سليمان: "العبوا من اجل نادينا .. دعوا النسر الاحمر يحلق من جديد في سماء افريقيا .. ويتجه نحو العالمية ."

واختتم وليد سليمان رسالته بالقول: "وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

وكانت عينات مسحات الكشف عن فيروس كورونا قد كشفت عن إصابة 3 لاعبين من الزمالك، ومثلهم في صفوف الأهلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وذكرت وسائل إعلامية أن الثلاثي الذي تعرض للإصابة في صفوف الزمالك هم: محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما".

وفي وقت سابق، تعرض محمود حمدي الونش للإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أن النادي انتظر المسحة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للتحقيق من الأمر، وهو تأكد بالفعل.

كما كشفت نتائج المسحات في النادي الأهلي عن إصابة كل من: صالح جمعة، ووليد سليمان، إضافة إلى المالي أليو ديانج.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا، ونفس الأمر بالنسبة لوليد سليمان.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.