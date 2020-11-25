كشفت عينات مسحات الكشف عن فيروس كورونا عن إصابة 3 لاعبين من الزمالك، ومثلهم في صفوف الأهلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
وذكرت وسائل إعلامية أن الثلاثي الذي تعرض للإصابة في صفوف الزمالك هم: محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما".
وفي وقت سابق، تعرض محمود حمدي الونش للإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أن النادي انتظر المسحة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للتحقيق من الأمر، وهو تأكد بالفعل.
كما كشفت نتائج المسحات في النادي الأهلي عن إصابة كل من: صالح جمعة، ووليد سليمان، إضافة إلى المالي أليو ديانج.
وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا، ونفس الأمر بالنسبة لوليد سليمان.
ومن المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال الإفريقي بين الزمالك والأهلي في التاسعة مساء يوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي .
كانت هذه تفاصيل خبر مسحة كورونا تكشف إصابة 6 لاعبين من الأهلي والزمالك.. وتأكد غيابهم عن «نهائي القرن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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