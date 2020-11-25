عاجل| وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية «مارادونا»

توفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز الـ 60 عاماً، اليوم الأربعاء.

وأفادت عدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية بأن مارادونا قد تعرض لأزمة قلبية حادة في وقت سابق اليوم فارق على إثرها الحياة بعدما حاول الأطباء إنعاش قلبه لكن دون جدوى.

وكان مارادونا قد خضع لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية بعد سقوطه على رأسه.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.

ويُعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.