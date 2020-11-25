"غضب الأهلي واحتجاج الزمالك".. وزارة الرياضة تنفي وجود "دعوات" لنهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهدت الساعات الماضية أزمة بسبب ما أثير حول عملية توزيع الدعوات المخصصة لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأهلي ضمن نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى تخصيص 300 دعوة لكل نادي من أصل 2000 دعوة لحضور مباراة الأهلي والزمالك، على أن تحصل وزارة الرياضة على عدد من الدعوات بجانب "كاف" واتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مشترك مع نظيره الأفريقي، أن المباراة سوف تقام دون حضور الجماهير.

الزمالك يحتج

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً لتوضيح موقف دعوات حضور مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وقال الزمالك في بيانه "تفضل السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري مشكورا بالسماح بعدد 1000 دعوة لكل نادي لتوزيعهم على أعضاء الجمعية العمومية لحضور المباراة النهائية".

وتابع الزمالك "وفوجئ مندوب نادي الزمالك في الاجتماع الأمني للتنسيق للمباراة بحضور المدعو محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري بصفة مؤقتة وبما أن المبارة قارية يشرف على اقامتها الاتحاد الافريقي فان حضور محمد فضل الاجتماع هو اقحام للجنة الخماسية في مباراة غير خاضعة لتنظيمها ومن ثم فإن حضوره غير قانوني".

وأضاف الزمالك "إلا أننا فؤجئنا باستيلائه على 500 دعوة ادعى أن منهم 250 يخصون اتحاد الكرة مع أنه لايوجد اتحاد أصلا كما استولى علي 250 دعوة بحجة انه سيرسلهم للاتحاد الافريقي مع ان كل السادة المدعويين من الاتحاد الافريقي لايزيدوا عن 50 شخصية محترمة يشرف مصر حضورهم".

وشدد البيان "كما فؤجأنا بأن الـ1000 دعوة التي تخص مجلس إدارة نادي الزمالك حصل عليها السيد أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب دون أي مبرر قانوني وكأنها وصاية منه على مجلس الإدارة الذي سمح معالي وزير الداخلية بتسليمهم لمجلس إدارة النادي بموجب محضر رسمي لتوزيعهم علي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك من مشجعي النادي".

وأشار البيان "المأساة أنه في الوقت الذي تسلم فيه محمد فضل الـ500 دعوة لتوزيعهم بمعرفته وبالتأكيد سيذهبون إلى ناديه السابق وفي ذات الوقت الذي تسلم أحمد الشيخ الـ1000 تذكرة الخاصين باعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك كانت حصته هو وأعضاء جمعيته العمومية البالغ عددها 300 ألف عضو عامل هو 15 تذكرة فقط وهو مالم يقصده السيد معالي وزير الداخلية من قراره وأيضا نعتقد بان السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لن يرضيه هذا العبث غير المسبوق".

واختتم الزمالك بيانه "لذلك يتقدم نادي الزمالك بهذا الاحتجاج للسيد السكرتير العام للاتحاد الافريقي والسيد معالي وزير الشباب والرياضة المصري".

غضب في الأهلي

وصرح مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن هناك حالة من الغضب بسبب ما حدث بشأن بخصوص الدعوات المخصصة للقمة.

وقال المصدر "حالة من الغضب العارم انتابت الأهلي بعد وزير الرياضة غير المبررة فيما يتعلق بدعوات حضور نهائي البطولة".

وأضاف المصدر "وزير الرياضة خصص 25 دعوة للأهلي شاملة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالنادي ومثلهم لنادي الزمالك فيما خصص الوزير 250 دعوة للاتحاد المصري لكرة القدم و205 دعوة للاتحاد الأفريقي واختص وزارة الشباب والرياضة بـ 1500 دعوة".

واختتم المصدر "الأمن وافق على حضور 2000 مشجع لنهائي دوري أبطال أفريقيا وحصول الوزارة على 1500 دعوة أمر أثار غضب الأهلي على وجه التحديد".

وزارة الرياضة ترد

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً رسمياً، قامت بنفي ما تم تداوله بشأن وجود تذاكر أو دعوات سوف يتم طرحها للجماهير من جانبهم من أجل نهائي القرن.

وقالت الوزارة في البيان:

تنفى وزارة الشباب والرياضه قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتى ستقام يوم الجمعه القادم.

المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتؤكد الوزارة أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الإفريقي التاريخي لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصريه على مستوى القارة الأفريقية .

وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحرى الدقه وعدم نشر أخبار مغلوطه خاصة فى ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصريه على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضى الهام وهو ما تجلي فى المبادرة التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام تحت شعار "مصر أولا.. لا للتعصب".