مان سيتي يتجاوز أولمبياكوس ويحجز بطاقة التأهل بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تجاوز مانشستر سيتي مضيفه أولمبياكوس بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا على ستاد كارايسكاكيس.

وضمن مانشستر سيتي التأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الأول بجدول الترتيب.

وفي الجانب الأخر توقف رصيد أولمبياكوس عند 3 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة قبل خوض مواجهة أخرى تجمع مارسيليا وبورتو.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على اللقاء، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وإهدارا للفرص، فيما بدا واضحا تأثر أولمبياكوس بغياب عدد من عناصره الأساسية في مقدمتهم ثنائي خط الهجوم المغربي يوسف العربي والمصري أحمد حسن كوكا، اللذين أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأحرز فيل فودين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة بعدما حصل على تمريرة من رحيم ستيرلينج في منطقة الجزاء سددها أرضية لتسكن الشباك.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي عدد من الفرص خلال المباراة قبل أن يطلق الحكم صافرته بنهايته على النتيجة التي حسمت تأهل الفريق الانجليزي.