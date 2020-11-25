مصدر لـ"الخليج 365": مسحة محمود علاء سلبية ولن تُعاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي ورامي بشاي:

أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن ما تردد حول إصابة محمود علاء مدافع الزمالك بفيروس كورونا أو وجود خطأ ما في مسحته الطبية الأخيرة عارٍ تماماً عن الصحة.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن المسحات التي تسلمها الكاف منذ سويعات لم تظهر وجود أي مشكلة تتعلق باللاعب محمود علاء.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود مشكلة في مسحة محمود علاء تستدعي إعادتها؛ لتحديد مصيره النهائي في خوض مباراة القمة في النهائي القاري من عدمها.

وبذلك يكون محمود علاء ضمن الفريق الذي سيمثل الزمالك في المباراة النهائية ضد النادي الأهلي في التاسعة مساء الجمعة على "ستاد القاهرة الدولي".