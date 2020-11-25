مباشر.. ليفربول 0 - 0 أتالانتا.. عودة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول الإنجليزي، وأتالانتا الإيطالي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين انتهت بفوز الريدز بخماسية في إيطاليا.

ويتصدر ليفربول المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، يليه أياكس وأتالانتا ولكلا منهما 4 نقاط، ويتذيل ميدتييلاند الدنماركي المجموعة دون أي نقاط بعد خسارة المباريات الثلاث السابقة.

ويحل في الوقت ذاته ميدتييلاند ضيفا على أياكس أمستردام ضمن الجولة ذاتها لحساب المجموعة الرابعة.

وتشهد المباراة عودة محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، حيث يبدأ يورجن كلوب المدير الفني للريدز المباراة بالتشكيل التالي: أليسون، ويليامز، وويليامز، وماتيب، وتسيميكاس، وميلنر، وفينالدوم، وجونز، وماني، وصلاح، وأوريجي.

انتهى الشوط الأول بين ليفربول وأتالانتا بالتعادل السلبي دون أهداف، كما انتهى الشوط الأول لمواجهة أياكس وميتييلاند بالتعادل السلبي أيضا.