رسمياً.. نهائي الأهلي والزمالك بدون جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

تأكدت إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم على "ستاد القاهرة" الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك بقرار مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره الأفريقي.

ويأتي عدم حضور الجمهور نظراً لانتشار جائحة كورونا؛ ليؤكد الاتحادان المصري والأفريقي في بيان مشترك أن الهدف هو سلامة أسرة كرة القدم المصرية والجماهير، وذلك هو سبب رفض الحضور الجماهيري.

وكانت الجماهير تمني النفس بالحضور ولو بأعداد ضئيلة قبل أن يصدر القرار الرسمي قبل المباراة النهائية بـ48 بمنع الحضور الجماهيري للحفاظ على السلامة العامة للجميع.

وتشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا أول نهائي من نوعه بين الأهلي والزمالك الذي يستضيفه استاد القاهرة، حيث يحلم الأحمر باللقب التاسع، بينما يسعى الأبيض للبطولة السادسة.