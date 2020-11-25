أبوتريكة ينعى مارادونا: يوم حزين لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

عبر محمد أبوتريكة أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر عن حزنه لسماع خبر وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وتوفى مارادونا اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض وعدة عمليات جراحية؛ ليصدم محبيه وعشاقه حول العالم ويودع الجميع إلى مثواه الأخير.

وعبر حسابه على "تويتر" قال أبوتريكة: "توفي دييجو أرماندو مارادونا، كرة القدم حزينة، والعالم حزين لرحيل أفضل من لمس الكرة وأمتع عشاقها، يوم حزين".

ويُعد دييجو أرماندو مارادونا أحد أفضل اللاعبين في التاريخ عن كل متابعي كرة القدم، والأفضل على الإطلاق عند نسبة كبيرة من محبي اللعبة على مستوى العالم.