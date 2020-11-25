يوفنتوس ينعى وفاة مارادونا بهدف رائع له في شباكهم

رغم العداوة الشديدة بين الفريقين الكرويين، يوفنتوس ونابولي، قام حساب يوفنتوس الإيطالي، بنشر فيديو لمارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وأحد أفضل لاعبي الكرة في التاريخ، هدف له فيشباكهم.
قام الحساب الرسمي ليوفنتوس بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بنشر فيديو لهدف رائع لمارادونا نجم نابولي في شباك يوفنتوس، دون كتابة
وتوفي دييجو أرماندو ماردونا اليوم الأربعاء آثر أزمة قلبية بمنزله. حازت التغريدة إشادة عشاق الساحرة المستديرة و احترام مشجعي نابولي على تلك التصرف الرائع من اليوفي رغم العداوة بين الناديين.
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