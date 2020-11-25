بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا اليوم 25/11 في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار صوب ملعب آنفيلد مساء اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، حيث ستقام مباراة من العيار الثقيل بين فريقي أتلانتا وليفربول، وذلك لحساب المرحلة الرابعة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020/2021م.

ويقدم موقع كورة 365 مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD2 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

يدخل ليفربول اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد

9 نقاط، أي نجح في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات حتى الأن بـ 3 انتصارات.

الريدز اليوم سيكون أمامه تحدي جديد وهو القتال بكل قوة من أجل تحقيق الفوز وحصد مزيد من النقاط التي سوف تؤهله بشكل رسمي وقطع تذكرة العبور إلى الدور المقبل، للاستمرار في مشواره الأوروبي بنجاح الذي يأمل بأن يكون منافسًا قويًا على اللقب وعودته إلى خزائنه مرة أخرى.

وعلى الجهة الأخرى، يحتل أتالانتا المركز الثالث

على جدول الترتيب برصيد 4 نقاط متساويًا مع الوصيف أياكس أمستردام بنفس رصيد النقاط.

الفريق الإيطالي الذي استعد لمعركة اليوم بتركيز عالي، سيدخلها بكل حذر لعدم تكرار سيناريو الجولة الماضية، الذي خسر من الخصم بخماسية دون رد، ويريد بأن يتدارك الأمور لعدم الوقوع قدر الإمكان في الأخطاء التي ستكلفهم الكثير، لذا سيكون أمام فرصة أخرى لمحاولة تعديل المسار وتحقيق الانتصار للعودة إلى الديار مرفوع الرأس ويبقى له أمل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.