صخب بمدينة نابولي بعد وفاة مارادونا أسطورة الفريق

يخيم الحزن كافة أرجاء مدينة نابولي الإيطالية، بأكملها بعد وفاة اسطورتها الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، اليوم.

خرجت الآلاف من الجماهير بمدينة نابولي، بالشوارع حزنًا على وفاة اسطورتهم، مارادونا، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا، آثر أزمة قلبية، ومشعلين المفرقعات النارية.

وكان مارادونا قد تعرض للعديد من الازمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها اجراءه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ اسبوعان، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف

عن الكحوليات.

واضافت التقارير بأنه تم انعاش قلبي لمارادونا من قبل الاطباء قبل ان يتوفي، اسطورة برشلونة و نابولي السابق.

وكان قد انتقل مارادونا إلى نابولي قادماً من برشلونة الإسباني في 1984 حتى 1991.

أكد دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن النادي يدرس جديًا بتغيير أسم ملعب الفريق لـ مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته اليوم.

أضاف دي لورينتيس رئيس نابولي في

تصريحاته لـ راديو "مونت كارلو" الفرنسي:" نحن نفكر بتغيير أسم ملعب النادي من سان باولو لـ دييجو أرماندو مارادونا".

وودع نادي نابولي الإيطالي، نجمه السابق، دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا آثر أزمة قلبية. كتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر": "دائما في قلوبنا وداعًا، دييجو". أصدر رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز ، قرارًا بالحداد في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا، الذي يتوفي اليوم عن عمر الـ٦٠ عامًا.