نهائي افريقيا.. الزمالك يفاضل بين عدة سيناريوهات لمواجهة أزمة غيابات كورونا

مفاجآة غير متوقعة تلقاها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي المرتقبة في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا.

واثبتت المسحة التي اجراها لاعبو الفريق الأبيض صباح اليوم اصابة ثلاثة من لاعبي الفريق الأساسيين بكورونا وهو محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف اوباما.

وأتي هذه الغيابات لتضع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك في موقف لا يحسد علي قبل المواجهة المرتقبة.

"الوفد" تستعرض الخيارات والبدائل المتاحة أمام المدرب البرتغالي لتعويض الغيابات في مباراة نهائي القرن.

مركز بمركز

الخيار الأول أمام باتشيكو عند اختيار تشكيلته هو تعويض اللاعبين الغائبين بآخرين دون المساس بطريقته المعتادة ودون إجراء تعجيلات علي خطة اللعب.

ويظهر اسلام جابر كأبرز المرشحين لشغل موقع الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة، خاصة وأن اللاعب شارك في بعض المبارايات بالفعل في هذا المركز وظهر بشكل مقبول الا انه مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال تختلف بكل تأكيد عن أية مباراة عادية في الدوري الممتاز.

ويبقي تعويض اوباما هو الأكثر تعقيداً بالنسبة لباتشيكة وهو يمتلك العديد من الخيارات اولها الدفع بشيكابالا البعيد تماماً عن مستواه الفي والبدني والبعيد عن فورمة المباريات كصانع العاب بدلاً من اوباما.

زيزو وبن شرقي

الخيار الثاني امام باتشيكو هو اجراء عدة تعديلات في الخط الأمامي لتعويض غياب اوباما، بحيث يلعب اسلام جابر كظهير ايسر، علي أن يلعب زيزو في قلب الوسط أمام الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد علي ان يحافظ اشرف بن شرقي علي موقعه في الرواق الأيسر ويلعب اوناجم كجناح أيمن.

كما يوجد سيناريو آخر بالاعتماد علي اشرف بن شرقي في مركز صانع الألعاب علي ان يشارك ايضاً الثنائي اوناجم وزيزو علي الرواقين الأيمن والأيسر.

تعديل تكتيكي

الخيار الآخر أمام باتشيكو سيكون من خلال تعديل خطة اللعب لتعويض الغيابات وهو مايبدو احتمالاً وارداً في ظل اهتمام باتشيكو المعتاد بالتأمين الدفاعي وإغلاق

المساحات.

واذا استقر المدرب البرتغالي علي هذا التوجه فسيفاضل بين طريقتين اساسيتين لمواجهة الأهلي في النهائي المرتقب.

الطريقة الأولي هي اللعب بثلاثي في وسط الملعب لتصبح الطريقة 4-3-3 بانضمام زيزو كلاعب ثالث الي ساسي وطارق حامد علي ان يلعب الأخير في المركز 6، علي ان يلعب الثنائي زيزو ساسي امامه ليشكلا مثلثاً مقلوباً، ويحافظ الفريق وقتها علي الثنائ اوناجم كلاعب وسط ايمن وبن شرقي علي الجهة اليسري خلف المهاجم مصطفي محمد.

الطريقة الثانية والتي يحبذها باتشيكو في الكثير من الأوقات خاصة خلال تربته الاولي مع الزمالك وهي اللعب بطريقة 4-4-2 بتواجد ساسي وطارق حامد في قلب الوسط والاعتماد علي الثنائي زيزو علي الجانب الأيسر لدعم الجهة اليسري مع اسلام جابر، واوناجم علي الجانب الأيمن لدعم الجبهة اليمني مع احمد عيد أو حازم امام.

ويلعب بن شرقي في عمق الملعب لكن في دو المهاجم المتأخر وليس كلاعب رقم 10، وهو المركز الذي يجيده النجم المغربي.

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