يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا بث مباشر اليوم 25-11-2020 في دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب آنفيلد مباراة ليفربول وأتلانتا يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر،لحساب الجولة الرابعة من إياب دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستعرض موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ضد اتلانتا بث مباشر اليوم، وسينقل اللقاء المرتقب بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق رؤوف خليف، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة بما يوافق اساعة 23:00 بتوقيت مكة

المكرمة.

يحتل الريدز صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات، وعلى الجانب الأخر يتواجد الفريق الإيطالي أتلانتا المركز الثالث برصيد 4 نقطة.

مباراة ليفربول مع أتلانتا، تعد مباراة مهمة لكلا الفريقين والتي لاتخضع لأي معيار فني محدد، ومن يكون جاهزا فنيا ونفسيا ومعنويا هو من سينتصر، لذلك سيكون لاعبين الفريقين

مطالبين باللعب بهدوء وجديه والابتعاد عن الانفعال والتركيز فقط داخل الميدان.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهابل إنتهت بنتيجة عريضة لصالح الليفر على حساب الفريق الإيطالي أتلانتا بدستة من الأهداف حيث سجل الريدز خماسية نظيفة في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

يسعى أتلانتا الإيطالي في لقاء العودة امام ليفربول، لتحقيق نقاط المباراة الثلاث جميعها من أجل المنافسة على إحدى بطاقات العبو للدور المقبل.