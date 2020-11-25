بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا في دوري ابطال اوروبا " يلا شوت "

بث المباشر بين أتلانتا vs ليفربول بفى مباراة إياب من الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا“شامبيون سليغ”، سيرى البث المباشر مساء اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 على أرضية ملعب آنفيلد و هو ملعب نادي أتلانتا لكرة القدم ،في تمام الساعة 23h00 مساء بتوقيت السعودية وسيتم نقل بث مباشر مباراة ليفربول وأتلانتا (Atalanta vs Liverpool) في البث الحي للمباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 اتش دي المشفرة مجانا وبدون اعلانات مزعجة وبدون تقطيع موعد مباراة ليفربول وأتلانتا . مباراة ليفربول وأتلانتا (Atalanta vs Liverpool) في البث الحي للمباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 اتش دي المشفرة مجانا وبدون اعلانات مزعجة وبدون تقطيع موعد مباراة ليفربول وأتلانتا . بث مباشر مباراة ليفربول وأتلانتا في دوري ابطال اوروبا انطلاق المباراة : يوم الأربعاء

الحكم: أوفيديو ألين هاتيجان

البطولة : الأسبوع الثاني من دوري أبطال أوروبا

مساعد حكم: خوان كارلوس خيمينيز

مذيع المباراة : حفيظ دراجي

المباراة : ليفربول vs أتلانتا

مساعد حكم: روبيرتو ألونسو فيرنانديز

الملعب : ملعب آنفيلد

الساعة : 22:00 مصر، 23:00 السعودية

حكم رابع: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

القناة الناقلة : beIN Sports 2 25 نوفمبر 2020الحكم: أوفيديو ألين هاتيجانالبطولة : الأسبوع الثاني من دوري أبطال أوروبامساعد حكم: خوان كارلوس خيمينيزمذيع المباراة : حفيظ دراجيالمباراة : ليفربول vs أتلانتامساعد حكم: روبيرتو ألونسو فيرنانديزالملعب : ملعب آنفيلدالساعة : 22:00 مصر، 23:00 السعوديةحكم رابع: خوسيه لويس مونويرا مونتيروالقناة الناقلة : beIN Sports 2

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