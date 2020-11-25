الامارات | فيديو: لحظة إعلان المذيع الأرجنتيني نبأ وفاة مارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو: لحظة إعلان المذيع الأرجنتيني نبأ وفاة مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيع إحدى القنوات الأرجنتينية لحظة إذاعته نبأ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي فارق الحياة، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاماً. ويعتبر مارادونا أسطورة خالدة في تاريخ كرة القدم العالمية والأرجنتينية ونال شهرة واسعة طوال مسيرته الرياضية لاعباً ومدرباً، وتبقى أجمل اللحظات في مسيرته التي اكتسب خلالها شعبية جارفة تلك التي قاد فيها بلاده للفوز بكأس العالم 1986، وحظي بعدها بجماهيرية في كل أنحاء العالم.

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