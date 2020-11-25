شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك.. «باتشيكو» يضع اللمسات الأخيرة على الخطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، اللمسات الأخيرة على خطة المباراة المرتقبة بين المارد الأبيض ونظيره الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها الجمعة، على أرض ملعب استاد القاهرة.

ويبحث باتشيكو مع جهازه المعاون، خطة المباراة وطريقة اللعب التى سيواجه بها الأهلى، خصوصا أن المباراة تمثل أهمية كبيرة كون الفائز بها سيحقق لقبا غائبا عن خزائنه منذ سنوات، بالإضافة إلى التأهل للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، والمشاركة فى بطولة كأس السوبر الإفريقى، بالإضافة للعائد المادى الذى سيحصل عليه الفريق الفائز فى مباراة الجمعة نظير تحقيقه البطولة ومشاركته فى البطولات الأخرى.

وعكف باتشيكو، خلال الساعات الماضية، على حل المشاكل والأزمات الدفاعية ومشاكل التمركز التى ظهرت خلال مباراة نادى مصر فى دور الثمانية بكأس مصر، والتى حقق الزمالك الفوز فيها بنتيجة 2-1، بعد الاحتكام للوقت الإضافى، وركز باتشيكو على تصحيح أخطاء المدافعين، كما عقد جلسة خاصة مع محمد عبد الغنى، مدافع الفريق، الذى سيشارك فى المباراة بجوار محمود علاء بعد إصابة محمود حمدى الونش، مدافع الفريق بفيروس كورونا، واتخاذ الزمالك قرارا بعزله وبدء بروتوكول العلاج منذ الاثنين الماضى.

وحفز المدير الفنى، مدافع الفريق، وأكد له أن الجميع يثق فيه وفى إمكانياته، وأنه قادر على تحمل هذه المسؤولية فى مباراة صعبة كونه لاعبا كبيرا، وأعطى باتشيكو بعض التعليمات الخاصة لعبد الغنى لتنفيذها فى المباراة برفقة محمود علاء.

فيما أنهى لاعبا الفريق، الدولى التونسى فرجانى ساسى، والدولى المغربى، أشرف بن شرقى البرنامج البدنى الذى وضعه لهما الجهاز الفنى عقب عودتهما من المشاركة الدولية من منتخبى تونس والمغرب، وذلك تعويضا عن تأخر عودتهما من بلادهما لظروف مختلفة، وظهر اللاعبان بشكل جيد عقب انضمامهما للمعسكر، وظهرت حالة من المرح والتفاؤل عقب تواجدهما فى المعسكر.

فيما خاض مصطفى محمد تدريبات إضافية فى الجمانيزيوم الخاص بالفندق لزيادة معدلات اللياقة البدنية، وذلك بالاتفاق مع المدير الفنى، وظهر اللاعب فى مران الفريق بشكل جيد، وعقد باتشيكو جلسة معه لمنحه بعض التعليمات والمهام لتنفيذها فى المباراة المرتقبة.

فيما طلب باتشيكو من لاعبى الفريق منع الجلسات الجماعية فى فندق الإقامة والاعتماد على الواتس آب كوسيلة للتواصل، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا.