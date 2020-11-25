شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي.. «موسيماني» ينهى تحضيراته بجلسات نفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك، المقررة الجمعة، في نهائى دورى أبطال إفريقيا خلال المران الأخير المقرر مساء الخميس.

وينتظر أن تشهد تدريبات الخميس مراجعة بعض الجمل الفنية التي يرغب المدير الفنى في تطبيقها بالمباراة لضمان استيعاب اللاعبين الخطة التي استقر عليها وعكف على تحفيظها للفريق خلال الأيام الماضية، وتسود حالة من التركيز داخل الفريق قبل ساعات من القمة التاريخية التي تنتظر الأحمر الجمعة.

وحرص موسيمانى على تكثيف الجلسات النفسية مع اللاعبين لإزالة آثار القلق التي فرضتها ظروف المباراة النهائية للبطولة القارية، حيث تقام للمرة الأولى بين فريقين من بلد واحد وعلى ملعبه، فضلاً عن الحساسية التي تفرضها لقاءات الفريقين، سواء على المستوى المحلى أو القارى.

وشدد موسيمانى على لاعبيه بضرورة التركيز وعدم التفكير في أي أمور خارج المباراة والتعامل مع ظروف اللقاء باحترافية، خاصة أن غالبية الفريق يمتلكون الخبرة في اللقاءات النهائية، بينما يخضع المالى أليو ديانج لاختبار فنى قبل مران اليوم للاطمئنان على حالته بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية أمس الأول، ووفقًا للمعلومات الواردة من المعسكر فإن المدير الفنى يتمسك بإشراك اللاعب في المباراة حتى لو اضطر لحقنه بالمسكنات، خاصة أن الإصابة غير مقلقة وفقًا للتقديرات الأولية للجهاز الطبى، بينما واصل محمود الخطيب، رئيس النادى، تحفيز اللاعبين بزيارات يومية للمعسكر للاطمئنان على تحضيرات الفريق للمباراة، وحرص على الاجتماع مع موسيمانى بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمعرفة أحوال الفريق.

وكان موسيمانى قد استقر على التشكيلة التي ستخوض المباراة في حالة عدم إصابة أي واحد منهم بكورونا، ففى حراسة المرمى سيكون محمد الشناوى الحارس الأساسى، وأمامه رباعى الدفاع على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى، وأمامهم أليو ديانج وعمرو السولية، وفى الأمام محمد مجدى أفشة وحسين الشحات وجونيور أجاى، على أن يقود الهجوم مروان محسن.

على الجانب الآخر، تكثف لجنة التعاقدات بالنادى جهودها للانتهاء من الصفقات التي حددها المدير الفنى لدعم الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على صفقة سوبر رفض المصدر الكشف عن هويتها لحين التوصل إلى اتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمدة العقد والمقابل المادى.