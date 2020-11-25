شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة كفرالشيخ على أرضه أمام أبوقير للأسمدة بالقسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بنادي أبوقير للاسمدة، اليوم الأربعاء، فوزًا غاليًا على نظيره كفر الشيخ، على ملعب الأخير، بهدفين مقابل هدف واحد، في أولى مباريات دوري القسم الثاني الممتاز «ب» المجموعة الثالثة، ليحصل أبوقير للاسمدة على أولى 3 نقاط.

وفي المباراه تقدم فريق كفرالشيخ في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء، تصدى لها لاعب الفريق محمد يوسف، فيما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح فريق أبوقير للاسمدة، تصدى لها لاعبه مصطفى جابر، محرزًا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وبعدها بعشر دقائق أحرز الفريق الضيف الهدف الثاني عن طريق الجناح الأيمن للفريق إسلام نبيل.

أدار المباراة محمد السيد بكر، حكمًا للساحة، من منطقة القاهرة لكرة القدم، وعاونه محمد السيد على، من منطقة دمياط، ومحمد عبدالعظيم، من منطقة المنوفية، ومحمد أبوعيطة، من منطقة دمياط، وراقبها من المسابقات صلاح سالم، من منطقة دمياط، ومن الحكام أحمد الرشيدي، من منطقة كفر الشيخ لكرة القدم.

وفي المنصورة، عاد فريق الكرة الأول بنادي بيلا، بنقطة غالية بعد تعادله بدون اهداف، ليحصل كلا الفريقين على نقطة لكل منهما.