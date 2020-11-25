شكرا لقرائتكم خبر عن نادبولي مودعًا مارادونا: ضربة مدمرة للمدينة والنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي «نابولي» الإيطالي لكرة القدم إن وفاة نجمه السابق دييجو أرماندو مارادونا ضربة مدمرة للمدينة والنادي.

وأضاف المتحدث باسم النادي نيكولا لومباردو: «نحن في حداد... نشعر وكأننا ملاكم خرج من منصبه. نحن مصدومون».

وتوفي الأسطورة دييجو مارادونا اليوم الأربعاء نتيجة أزمة قلبية، بعدما عانى في الآونة الأخيرة من أزمات صحية وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

وقاد مارادونا الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.