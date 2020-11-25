شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه ناعيًا مارادونا: أتمنى يوماً ما أن نلعب كرة القدم معاً في السماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الجوهرة البرازيلية بيليه عن حزنه الشديد لرحيل الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، قائلًا إنه فقد صديقًا عزيزًا.

وغرد بيليه قائلًا «لقد فقدت صديقاً عزيزاً، بينما فقد العالم أسطورة، أتمنى يوماً ما أن نلعب كرة القدم معاً في السماء».

وتوفي الأسطورة دييجو مارادونا اليوم الأربعاء نتيجة أزمة قلبية، بعدما عانى في الآونة الأخيرة من أزمات صحية وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

وقاد مارادونا الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.