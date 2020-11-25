شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تنظم منتدى القيادات النسائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تستضيف اللجنة الأولمبية العربية السعودية بعد غد (الجمعة) وعلى مدار يومين، أول منتدى دولي افتراضي يقام بالتعاون بين الاتحاد الدولي ‏للتايكوندو، ونظيره السعودي، ومؤسسة التايكوندو الإنسانية، تحت عنوان «المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية ».‏

ويهدف المنتدى الموجه إلى جميع المنظمات الرياضية بالعالم لتعزيز إلتزام الاتحاد الدولي ‏للتايكوندو بإستخدام قوة التايكوندو، لتعزيز التفاهم والشمولية، واستخدام دور التعليم لتمكين ‏القيادات النسائية للتميز بالمنظمات الرياضية.‏

ويشارك في المنتدى رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي سيلقي كلمة اللجنة، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية ‏الدكتور توماس باخ الذي سيلقي كلمة الأولمبية الدولية، فيما سيلقي رئيس الاتحاد الدولي ‏للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون كلمة الاتحاد المنظم للحدث.‏

وتفتتح عضو لجنة الرياضة بالاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتورة هدوة معوض اليوم الأول من ‏المؤتمر بموضوع المساواة بين الجنسين مقابل الإنصاف في الرياضة، وستتطرق زميلتها ماريا كاستيلو ‏لآلية المساواة بين الجنسين بالاتحاد، فيما ستكشف المديرة المساعدة للجنة ‏الأولمبية الدولية إيرينا جلادكيخ، وزميلتها مديرة المساواة في الأولمبية الدولية ساندرا لينجويلر، عن حركة المساواة بين ‏الجنسين في اللجنة الأولمبية الدولية، بإدارة لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة عضو لجنة ‏الرياضيين السعودية لمى الفوزان.‏

وفي اليوم الثاني تستعرض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي ‏موضوع القيادة النسائية في المنظمات السعودية الرياضية، وتتحدث بطلة تايكوندو البارالمبية ليزا ‏جيسينج عن تجربة اللاعبات في التايكوندو، فيما تقدم الأولمبية وبطلة التايكوندو العالمية ‏سارا ستيفنسون عرضاً عن برامج تمكين المرأة في الاتحاد، وستتحدث عضو لجنة ‏الرياضيين بالأولمبية الدولية ميريام بافريل عن رحلتها مع لعبة التايكوندو، وتسلط لاعبة المنتخب السعودي ‏للمبارزة لبنى العمير الضوء على مشاركة المرأة السعودية في الرياضة ورؤية السعودية 2030، ‏ومشاركتها الشخصية في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى منسقة مشروع مؤسسة التايكوندو الإنسانية ‏صوفي رودويت التي ستتحدث عن أنشطة المؤسسة الإنسانية في مخيمات اللاجئين وجهودهم ‏المبذولة في تمكين المرأة.