شكرا لقرائتكم نهائي أفريقيا.. الأهلى يخوض مرانه قبل الأخير استعدادا للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فندق الإقامة بالتجمع الخامس لملعب التتش بالجزيرة لخوض المران قبل الأخير قبل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا.

ويشهد مران اليوم تجهيز الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الثنائى حمدى فتحى والذى سيشارك أساسياً بعد إصابة اليو ديانج بالكورونا وكذلك محمود عبد المنعم كهربا الذى تعافى من الإصابة بكورونا.

وأثبتت مسحة الكاف إصابة ثلاثى الأهلى وليد سليمان وصالح جمعة والمالى اليو ديانج بكورونا، وإصابة ثلاثى الزمالك عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدى الونش، فى الوقت الذى تعافى محمود عبد المنعم كهربا ليدعم قائمة الأهلى فى المواجهة.

أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.