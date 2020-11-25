شكرا لقرائتكم دونجا عن مسحة "كاف": عايشين فى نظرية المؤامرة وهما مش عايزين يزعلوا حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق تامر عبد الجميد "دونجا" نجم الزمالك الأسبق على المسحة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاعبي الأهلى والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له بعد غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى.

وكتب دونجا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":" عايشين ف نظرية المؤامره هما مش عايزين يزعلوا حد 3 من هنا و 3 من هنا ولكن 3 الزمالك اساسيين و واحد بس عندكم اساسى الموضوع اكيد مش مقصود ومين يزعل اكتر ويخاف اكتر دلوقتى وربنا يسترها والزمالك ان شاء الله بطل القارة".





كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الأهلى الزمالك عن التأكد من إيجابية العينة لـ 6لاعبين من القطبين، هما أليوديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الاهلي وعبد الله جمعة واوباما والونش من الزمالك ".

أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.