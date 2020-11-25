شكرا لقرائتكم الزمالك يقدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي بسبب توزيع دعوات نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الموقع الرسمى للزمالك، عن تقديم النادى احتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى بسبب توزيع دعوات حضور مباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الموقع الرسمى قائلا :



تقدم نادى الزمالك باحتجاج رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف، اعتراضا على توزيع دعوات لقاء القمة أمام الأهلى المقرر بعد غد الجمعة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

وجه الزمالك انتقادات حادة ورفضا تاما بانفراد وزارة الشباب والرياضة بالحصول على ألفى دعوة وهى الحصة التى خصصها الأمن لناديى الأهلى والزمالك بواقع ألف دعوة لكل ناد، حيث فوجئ مجلس الإدارة بتخصيص 30 دعوة فقط بينما حصل اتحاد الكرة على 250 دعوة عن طريق محمد فضل عضو مجلس الجبلاية والذى ليست له أى علاقة بتنظيم المباراة.

وتساءل مسئولو الزمالك عن مصير الدعوات التى ستكون بحوزه المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة مطالبا الكاف بالتدخل الفوري

أثبتت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والخاصة بمدحت عبدالهادى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، سلبيتها.

من ناحية أخرى استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلى المقرر لها بعد غد فى نهائى دورى ابطال افريقيا، وذلك بعدما اعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك عن إصابة كل من عبد الله جمعة والونش واوباما بفيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها بعد غد فى نهائى دورى ابطال افريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر

الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسي

الهجوم : كاسونجو اشرف بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد