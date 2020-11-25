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جدة - عمرو شويل القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك التى تترقبها جماهر الكرة المصرية والأفريقية فى نهائى القرن يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة حيث اللقاء الأهم والذى يحظى باهتمام ومتابعة الملايين من عشاق الساخرة المستديرة فى مصر وخارجها لأنها المرة الأولى فى أفريقيا التى يُقام فيها النهائى بين فريقين من دولة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك على التردد الأرضي، داخل مصر هي "أون تايم سبورت".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



قناة اون تايم سبورت ستقوم بتغطية المباراة مع وجود أستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعدها لمتابعة المباراة الأهم خلال السنوات الأخيرة بين قطبي الكرة المصرية باعتبارها المرة الأولى التى يلتقي فيها العملاقيين وجهاً لوجه في القارة السمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



من المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.

يذكر، أن بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.