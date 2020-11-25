شكرا لقرائتكم خبر عن فيليسوفيتنتش: مواجهة صعبة للظفرة أمام كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي الكسندر فيليسوفيتنتش مدرب الظفرة أنه يتوقع مواجهة صعبة أمام اتحاد كلباء الجمعة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ووصف المنافس بالفريق الجيد ويمتلك لاعبين مميزين، مبيناً أنه عمل على دراسته بمشاهدة عدد من مبارياته السابقة .

وأشار فيليسوفيتنتش إلى أن الظفرة استعد جيداًَ للمباراة المهمة، وكشف عن استمرار غياب الثنائي سلطان الغافري وعمران الجساسي للإصابة، مبيناً أن هناك لاعبين اكتمل شفاؤهم ولكنه سيرى مدى جاهزيتهم لإشراكهم أمام كلباء.

وفي رده على سؤال حول سبب انخفاض مستوى لاعبي الظفرة في مباراة خورفكان رغم الفوز أكد أن مباراة الجولة السابقة أصبحت من الماضي وأن كل تفكيره ينصب على مواجهة كلباء وكيفية تحقيق الفوز.

وأوضح المدرب الصربي أن الظفرة يلعب المباريات بالأسلوب الذي يتناسب مع امكانياته وإمكانيات لاعبيه على حسب ظروف كل مباراة والمنافس، وشدد على أن هذه رؤيته كمدرب لفريقه وللطريقة التي يؤدي بها الفريق.

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