أسطورة تودع أسطورة .. بيليه: وداعًا مارادونا

ودع بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية ومن أفضل لاعبي الساحرة المستديرة ، دييجو ارماندو مارادونا ، أسطورة الكرة الارجنتينية، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا، آثر أزمة قلبية.
كتب بيليه على حسابه عبر مواقع التواصل الإجتماعي:" يا لها من أخبار محزنة. لقد فقدت صديقًا عظيمًا وخسر العالم أسطور، لا يزال هناك الكثير مما يقال ، ولكن في الوقت الحالي ، ليعطي الله أفراد الأسرة القوة".
وتوفي دييجو ارماندو مارادونا اسطورة الكرة الارجنتينية ، اليوم الأربعاء آثر ازمة قلبية حادة، بمنزله.
وكان مارادونا قد تعرض للعديد من الازمات الصحية خلالالعام الجاري، آخرها اجراءه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ اسبوعان، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.
واضافت التقارير بأنه تم انعاش قلبي لمارادونا من قبل الاطباء قبل ان يتوفي، اسطورة برشلونة و نابولي السابق.
في سياق متصل، أكد الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وفاة اسطورة كرة القدم الارجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا ، آثر أزمة قلبية عن عمر يناهز ٦٠ عامًا.
كتب اتحاد الكرة الأرجنتيني في بيان رسمي عبر موقعه :"يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا ، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا ، دييجو أرماندو مارادونا، ستكون دائما في قلوبنا".
وودع الاتحاد الامريكي الجنوبي لكرة القدم، دييجو ارماندو مارادونا ، اسطورة الكرة الارجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا.
أصدر الاتحاد أمريكا الجنوبية في بيانه:" " لقد رحل عنا أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ ، لكن ذكرى موهبته الرائعة وأهدافه وإنجازاته ستعيش إلى الأبد في ذاكرتنا ، نأسف بشدة لوفاة دييغو أرماندو مارادونا ".
في نفس السياق، أصدر رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز ، قرارًا بالحداد في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا، الذي يتوفي اليوم عن عمر الـ٦٠ عامًا.
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