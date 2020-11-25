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بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد بول بجودة عالية HD اليوم الاربعاء, اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 12:43 مساءً

يلتقي فريق بايرن ميونخ بفريق ريد بول سالزبورج في مباراة تجمع بينهما على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء 25 نوفمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

يتطلع بايرن ميونيخ إلى التأهل لمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا بفوزه على ريد بول في مباراة الإياب، بعد فوزه في أول ثلاث مباريات في

المجموعة الأولى، بما في ذلك فوزه المثير في مباراة الذهاب التي إنتهت بنتيجة 6-2 في آخر مباراة أوروبية في سالزبورغ

قبل ثلاثة أسابيع، سيضمن فوز آخر لفريق هانسي فليك مرورًا آمنًا إلى دور الستة عشر في مسابقة النخبة الأوروبية للموسم الثالث عشر على التوالي.

في المقابل أصبح سالزبورج قابعًا في ذيل المجموعة بعد أن حصل على نقطة واحدة فقط ، وسيكون بعيدًا عن المنافسة إذا خسر أمام بايرن، الفريق النمساوي يعلم مدى

صعوبة المباراة لأنه يواجه خصماً قوياً، كيف لا وهو بطل النسخة

السابقة عن جدارة، من هنا وجب التركيز جيداً ضد البافاري.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريد بول

يقدم لكم موقعكم الرياضي المميز كورة داي موعد اللقاء الذي سيقام يوم الأربعاء 25-11-2020 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل اللقاء عبر باقة قنوات بي أن سبورت، خاصةً قناة beIN Sports HD 5، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.