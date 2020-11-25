مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد بول بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 25-11-2020 في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد ريد بول
تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد ريد بول اليوم الاربعاء من المتوقع ان يلعب نادي بايرن ميونخ المباراة على ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مانويل نوير ، وفي خط الدفاع دافيد ألابا – نيكلاس سول – جيروم بواتينج – بنيامين بافارد ، وفي خط الوسط ليون جوريتزكا – كورنتين توليسو – توماس مولر ، وفي خط الهجوم سيرجي جنابري – روبرتليفاندوفسكي – ليروي ساني.
تشكيلة ريد بول المتوقعة ضد بايرن ميونخ
تشكيلة ريد بول المتوقعة ضد بايرن ميونخ في المواجهة الصعبه خارج ملعبه اليوم من المتوقع ان يلعب نادي ريد بول بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي سيكان ستانكوفيتش ، وفي خط الدفاع راسموس كريستنسن - أندري رامالهو - ماكسيمليان ووبر - أندري رامالهو ، وفي خط
بطاقة مباراة بايرن ميونخ وريد بول
البطولة دوري أبطال أوروبا
الجولة دور المجموعات - الجولة الرابعة
موعد المباراة 25-11-2020
توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 5
معلق المباراة علي محمد علي
ملعب المباراة أليانز أرينا
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