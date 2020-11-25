رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد بول bayern munich vs red bull salzburg بث مباشر اليوم بتاريخ 25-11-2020 في دوري أبطال أوروبا ، يستضيف نادي بايرن ميونخ مساء اليوم الاربعاء خصمه فريق ريد بول في مواجهة الجولة الرابعه من دور المجموعات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري ابطال اوروبا ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب اليانز ارينا معقل نادي بايرن موينخ مستقبل عليه المواجهة في الإياب من المجموعة الاولي وذلك بعد فترة التوقف الدولي ، وسوف تبدا اليوم مباراة بايرن موينخ وريد بول في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت مصر.

مباراة بايرن ميونخ وريد بول

بايرن ميونخ حامل لقب دوري ابطال اوروبا

عن الموسم الماضي في رحلة قوية وصعبه في الموسم الحالي من اجل الحفاظ على اللقب ، وحاليا نادي بايرن ميونخ هو صاحب المركز الاول في المجموعة الاولي برصيد 9 نقاط بالعلامة الكامله ، وحاليا في اوروبا فريق بايرن ميونخ هو الفريق الاقوي ، واليوم يبحث عن الانتصار الرابع له في دور المجموعات من اجل حصد ثلاث نقاط جديد لتعزيز مكانته كمتصدر للمجموعة الاولي ، واخر مباراة لعبها البايرن كانت في بداية الاسبوع الحالي والتي تعادل فيها على ملعبه من امام خصمه فريق فيردر بريمين بهدف لمثله.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريد بول

على الجانب الاخر يدخل فريق ريد بول ضيفا في مواجهة صعبه وقوية عليه اليوم من امام خصمه فريق بايرن ميونخ ، وحاليا نادي ريد بول هو صاحب المركز الاخير في المجموعة الاولي الصعبه برصيد نقطة واحده فقط بعد ان لعب ثلاث مباريات ولم يحقق الانتصار في اي مباراة الي الان وتعادل في مباراة وقد خسر في مباريتين ، واخر مباراة له كانت في الذهاب على ملعبه من امام بايرن ميونخ والتي خسر فيها بنتيجة 6 اهداف مقابل هدفين وهو يامل اليوم الخروج بافضل اداء من المواجهة الصعبه ، سوف تنقل اليوم مباراة بايرن ميويخ وريد بول على قناة بي ان سبورت الخامسه.