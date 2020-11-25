اتحاد أمريكا الجنوبية: وداعًا مارادونا أفضل لاعب كرة في التاريخ

ودع الاتحاد الامريكي الجنوبي لكرة القدم، دييجو ارماندو مارادونا ، اسطورة الكرة الارجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا.

أصدر الاتحاد أمريكا الجنوبية في بيانه:" ‏" لقد رحل عنا أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ ، لكن ذكرى موهبته الرائعة وأهدافه وإنجازاته ستعيش إلى الأبد في ذاكرتنا ، نأسف بشدة لوفاة دييغو أرماندو مارادونا ".

في نفس السياق، أصدر رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز ، قرارًا بالحداد في

البلاد لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا، الذي يتوفي اليوم عن عمر الـ٦٠ عامًا.

وتوفي دييجو ارماندو مارادونا اسطورة الكرة الارجنتينية ، منذ قليل آثر ازمة قلبية حادة، بمنزله.

وكان مارادونا قد تعرض للعديد من الازمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها اجراءه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ اسبوعان، وتلقيه العلاج، حيث أشار

محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.

واضافت التقارير بأنه تم انعاش قلبي لمارادونا من قبل الاطباء قبل ان يتوفي، اسطورة برشلونة و نابولي السابق.

في سياق متصل، أكد الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وفاة اسطورة كرة القدم الارجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا ، آثر أزمة قلبية عن عمر يناهز ٦٠ عامًا.

كتب اتحاد الكرة الأرجنتيني في بيان رسمي عبر موقعه :"يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا ، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا ، دييجو أرماندو مارادونا، ستكون دائما في قلوبنا".