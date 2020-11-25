سلبية مسحة كورونا الجديدة لمدحت عبدالهادي

أثبتت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والخاصة بمدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبيتها . كان عبدالهادي قد خضع للمسحة التي أجراها الفريق اليوم تحت إشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، وذلك في سيارته دون التعامل مع أحد . ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي .

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